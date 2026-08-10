Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 10 августа, передает BAQ.KZ.

Официальный курс доллара США составил 469,93 тенге.

Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:

евро – 541,64 тенге;

российский рубль – 5,71 тенге;

китайский юань – 69,65 тенге;

фунт стерлингов – 631,40 тенге;

швейцарский франк – 580,16 тенге.

Официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 8 августа. Курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.