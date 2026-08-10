Тенге укрепился к доллару, евро и рублю за неделю
10 Августа 2026, 09:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 Августа 2026, 09:0310 Августа 2026, 09:03
414Фото: baq.kz
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 10 августа, передает BAQ.KZ.
Официальный курс доллара США составил 469,93 тенге.
Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:
евро – 541,64 тенге;
российский рубль – 5,71 тенге;
китайский юань – 69,65 тенге;
фунт стерлингов – 631,40 тенге;
швейцарский франк – 580,16 тенге.
Официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 8 августа. Курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.