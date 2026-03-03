На Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 17:00 3 марта 2026 года тенге укрепился по отношению к доллару, передает BAQ.kz.

Средневзвешенный курс по инструменту USDKZT_TOM составил 498,72 тенге за доллар, снизившись на 2,91 тенге по сравнению с предыдущим торговым днем. Объем торгов достиг 238 млн долларов.

На внешних площадках доллар также торговался ниже отметки 500 тенге. По данным международной биржи ICE, курс составлял 497,85 тенге, тогда как цена предыдущего закрытия находилась на уровне 498,10.

По другим валютам динамика была разнонаправленной. Курс евро вырос на 0,64 тенге — до 588,61 тенге. Российский рубль ослаб до 6,4720 тенге, потеряв 0,0370 тенге. Китайский юань снизился до 72,74 тенге, уменьшившись на 0,15 тенге.

На международном рынке евро к доллару торговался на уровне 1,1732. Всего в валютных торгах на бирже приняли участие 32 участника.