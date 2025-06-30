На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 30 июня 2025 года завершились дневные торги по иностранным валютам. По их итогам курс доллара США немного снизился, передаёт BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 519,64 тенге, что на 0,69 тенге меньше, чем на предыдущей сессии.

Курс российского рубля составил 6,61 тенге.

Китайский юань подорожал на 0,14 тенге, его курс — 72,57 тенге.

Курс евро также вырос на 0,14 тенге и составил 609,86 тенге.

Колебания валютных курсов отражают умеренные колебания на внешних рынках и внутреннюю стабильность тенге.