В апреле казахстанский тенге заметно укрепился – на 3,1%, до уровня 463,09 тенге за доллар США, передает BAQ.kz.

Активность на валютном рынке также выросла. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился с 372 млн до 394 млн долларов, а общий объем торгов за месяц составил 8,7 млрд долларов.

Национальный фонд в апреле продал 300 млн долларов США для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет. Это около 3,5% от общего объема торгов, или примерно 13,6 млн долларов в день. На май прогнозируется продажа валюты из Нацфонда в объеме 400–500 млн долларов с учетом бюджетных заявок и ожидаемых поступлений.

"По предварительным прогнозным заявкам Правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов США", – отмечают в регуляторе.

Отдельное направление — операции «зеркалирования», с помощью которых Нацбанк регулирует денежную массу. В апреле в их рамках было стерилизовано около 354 млрд тенге. В мае планируется сопоставимый объем таких операций.

Валютные интервенции в апреле не проводились, то есть Нацбанк не вмешивался напрямую в курс через массовую покупку или продажу валюты.

При этом квазигосударственный сектор продал около 273 млн долларов валютной выручки в рамках обязательной нормы.

Из-за снижения доли валютных активов пенсионного фонда ЕНПФ ниже 40% Нацбанк, наоборот, выступал покупателем валюты на бирже. В апреле было приобретено 502 млн долларов, что составляет около 5,8% от общего объема торгов. Дальнейшие решения по этим операциям будут зависеть от рыночной ситуации и управления пенсионными активами.