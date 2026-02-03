Тенге укрепился на бирже: что происходит с курсом доллара
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 3 февраля курс доллара составил 503,44 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта подешевела на 1,73 тенге.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
-
доллар США: покупка — 503–504,5 тенге, продажа — 505–508 тенге;
-
евро: покупка — 591–595 тенге, продажа — 598–601 тенге;
-
российский рубль: покупка — 6,45–6,5 тенге, продажа — 6,54–6,69 тенге.
Отметим, что укрепление тенге наблюдается на фоне снижения котировок доллара на биржевых торгах. Эксперты связывают такую динамику с колебаниями спроса на валюту и ситуацией на внешних рынках.
Ранее курс доллара превышал отметку в 505 тенге, однако по итогам последних торгов нацвалюта смогла отыграть часть позиций.
