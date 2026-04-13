В последние месяцы тенге в Казахстане укрепился, однако нет четких гарантий, что это станет долгосрочным трендом. Старший экономист представительства Азиатского банка развития в Казахстане Геннадий Рау в интервью корреспонденту BAQ.KZ подробно рассказал о валютном курсе, базовой ставке и глобальных рисках.

Эксперт отметил, что точные прогнозы по обменному курсу не публикуются, однако он остаётся ключевым макроэкономическим показателем.

«Мы не публикуем конкретные прогнозы по обменному курсу - ни среднегодовые, ни на конец 2026–2027 годов. Однако мы не оставляем курс тенге без внимания, поскольку он напрямую влияет на инфляцию и ряд макроэкономических показателей. В целом на курс национальной валюты воздействуют как внешние, так и внутренние факторы. Например, одним из внешних факторов является цена на нефть», - поделился он.

В определённый период рост цен на нефть привёл к значительному укреплению тенге. Однако в текущих условиях трудно прогнозировать будущую динамику цен на нефть - это во многом зависит от глобальной ситуации и геополитических факторов, считает Геннадий Рау.

По его словам, жёсткая политика Национального банка оказывает двойственное влияние на экономику. Это, в свою очередь, положительно влияет на укрепление тенге.

Роль базовой ставки

В настоящее время базовая ставка сохраняется на уровне 18% и остаётся неизменной примерно полгода. Высокая ставка, по оценке АБР, будет сдерживать экономическую активность, но поможет снизить инфляцию. Публикуются два ключевых прогноза - по экономическому росту и инфляции.

«При этом базовая ставка влияет на эти показатели в разных направлениях. Например, если базовая ставка слишком высокая, она «охлаждает» экономику, то есть сдерживает экономический рост. По нашей оценке, в 2026 году экономический рост замедлится до 4,8%, а затем может сформироваться на уровне 4,5%. В то же время высокая базовая ставка способствует снижению инфляции. То есть инфляция будет постепенно замедляться. По нашему прогнозу, к 2027 году инфляция опустится ниже 10%. А в текущем году достижение однозначного уровня инфляции маловероятно», - поделился спикер.

Геополитические риски

Существенное влияние на экономику продолжают оказывать внешние факторы, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Прогноз был сформирован на основе ситуации по состоянию на 10 марта, тогда рассматривались три сценария: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный.

«Изначально мы делали больший акцент на краткосрочный сценарий. Однако по текущей оценке этот процесс может принять среднесрочный характер. С одной стороны, было сделано заявление о перемирии. Но ключевой вопрос - это масштаб ущерба инфраструктуре, время, необходимое для её восстановления, а также сроки восстановления производства и цепочек поставок. Всё это является факторами, которые будут оказывать среднесрочное влияние как на мировую экономику, так и на экономику Казахстана. Поэтому в данный момент ещё рано делать окончательные выводы о последствиях», - отметил он.

Укрепление тенге под вопросом

Несмотря на позитивную динамику, устойчивость текущего укрепления национальной валюты остаётся неопределённой.

«За последние два месяца мы наблюдали значительное укрепление тенге. Однако пока трудно однозначно сказать, является ли этот процесс временным или станет долгосрочным трендом. Поэтому оценить его влияние на экономику можно будет лишь тогда, когда ситуация станет более понятной. Пока остаётся открытым вопрос, приведёт ли это к росту импорта или, наоборот, окажет противоположное влияние. На данный момент я не готов делать конкретные выводы», - говорит эксперт.

Куда привлекать инвестиции

В АБР считают, что ключевым фактором устойчивого роста должна стать диверсификация экономики. По словам спикера, важно, чтобы в стране было больше качественных налогоплательщиков.

Геннадий Рау отмечает, что они должны быть представлены не только в сырьевом секторе, но и в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Он отмечает, чем больше таких диверсифицированных налогоплательщиков, тем более диверсифицированной становится экономика.

Это, в свою очередь, снижает зависимость государственного бюджета от отдельных отраслей. Поэтому рост числа качественных налогоплательщиков выгоден как для экономики в целом, так и для устойчивости бюджета.

Таким образом, несмотря на текущее укрепление тенге, дальнейшая динамика валюты и экономики в целом будет зависеть от сочетания внутренних мер и внешних факторов.