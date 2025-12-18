Ожидания ускорения инфляции в США усиливают давление на мировые финансовые рынки и повышают вероятность ухода инвесторов из рисковых активов. Как отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), ключевым событием сегодняшнего дня станет публикация данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за ноябрь, от которых во многом будет зависеть дальнейшая динамика валютных курсов, фондовых индексов и сырьевых рынков, передает BAQ.kz.

Тенге укрепился на внутренних факторах

По итогам торгов в среду курс доллара США к тенге снизился до 514,32 тенге, потеряв 4,49 тенге за день. Объём торгов составил 346,4 млн долларов, сократившись по сравнению с предыдущей сессией, однако остаётся повышенным на фоне приближающихся новогодних праздников.

Аналитики АФК отмечают, что текущее укрепление тенге в большей степени объясняется внутренними факторами, а не внешней конъюнктурой. Высокая базовая ставка сохраняет привлекательность тенговых инструментов, снижая спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения. Одновременно предложение валюты остаётся стабильным за счёт операций Национального банка, продажи экспортной выручки квазигосударственным сектором и разовых конвертаций.

Внимание участников рынка сегодня также будет сосредоточено на публикации данных о доходах и расходах населения, а также индекса цен на социально значимые продовольственные товары. Примечательно, что последние четыре месяца данный показатель демонстрировал нулевую динамику.

Избыток ликвидности давит на ставки

На денежном рынке доходности продолжили снижение на фоне роста профицита ликвидности в банковской системе. Доходность по операциям SWAP-1D снизилась с 9,70% до 9,31%, в то время как ставка TONIA третий день подряд удерживается на уровне 17,01%.

Общий объём торгов увеличился до 895,3 млрд тенге, а спрос на депозитном аукционе Национального банка резко вырос — до 2,1 трлн тенге. Весь объём был размещён по ставке 18,0% годовых, что указывает на сохранение значительного объёма свободной ликвидности в системе. При этом объём открытой позиции Национального банка достиг 6,2 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок: фиксация прибыли и корпоративные факторы

Индекс KASE по итогам среды снизился на 0,9%, до 6 965,8 пункта. Существенное давление на рынок оказали акции Air Astana, подешевевшие на 5,8%, после сообщений о сокращении доли одного из акционеров — компании BAE Systems — с 16,95% до 8,95%.

Также заметно снизились бумаги Казатомпрома (–4,2%), что аналитики связывают с фиксацией прибыли после предыдущего роста. Более глубокое падение индекса было сдержано ростом акций КазТрансОйла (+3,8%) на фоне рекомендации аналитиков покупать бумаги компании.

Нефть: рост цен на фоне санкционных рисков

Цены на нефть в четверг выросли до 59,7 доллара за баррель, прибавив 1,3%. Поддержку котировкам оказали сообщения о подготовке США новых санкций против российского нефтяного сектора в случае отказа Москвы от мирного урегулирования конфликта в Украине.

Дополнительным фактором роста стали риски сокращения поставок из Венесуэлы. По оценкам экспертов, под угрозой может оказаться до 600 тыс. баррелей в сутки венесуэльского экспорта, преимущественно направляемого в Китай, в то время как поставки объёмом около 160 тыс. баррелей в сутки в США, вероятно, будут сохранены.

Рынок ИИ под давлением

Американские фондовые индексы в среду снизились на 0,5–1,8% на фоне продолжающейся фиксации прибыли в акциях компаний, связанных с искусственным интеллектом. Поводом для коррекции стало сообщение о том, что один из крупнейших инвесторов Oracle отказался от участия в проекте по строительству дата-центра стоимостью 10 млрд долларов.

Акции Oracle на этом фоне подешевели на 5,4%, несмотря на то, что компания позднее опровергла информацию и заявила о продолжении проекта. Тем не менее неопределённость вокруг окупаемости ИИ-инфраструктуры усилила осторожность инвесторов.

Инфляция в США — ключевой триггер рынков

Сегодня рынки ожидают публикацию ключевого макроэкономического отчёта недели — данных по инфляции в США за ноябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост ИПЦ на 0,3% в месячном выражении и ускорение годовой инфляции до 3,1% против 3,0% месяцем ранее.

Подтверждение этих ожиданий может усилить давление на рисковые активы и поддержать доллар, в то время как более слабые данные способны временно снизить напряжённость на рынках.

Защитные активы: рост интереса к золоту

На фоне роста неопределённости инвесторы частично перераспределяют средства в защитные активы. Цена золота поднялась до 4 374 долларов за тройскую унцию, прибавив 1,0%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается на уровне 4,15%, а индекс доллара закрепился вблизи 98,4 пункта.