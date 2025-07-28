  • 28 Июля, 17:42

Тенге укрепился по отношению к основным валютам

Курс доллара снизился.

Сегодня, 17:28
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
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Фото: BAQ.KZ

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные валютные торги 28 июля 2025 года. Согласно официальным данным, средневзвешенный курс доллара США составил 541,35 тенге, что на 3,5 тенге ниже, чем днём ранее, , передает BAQ.KZ.

Также отмечено снижение курса других ключевых валют:

  • Российский рубль опустился до 6,81 тенге (−0,04 тенге)
  • Китайский юань на утренних торгах составил 75,53 тенге (−0,52 тенге)

В обменных пунктах по состоянию на день:

  • Доллар США покупают/продают по 542,5–545,5 тенге
  • Евро — по 633–638 тенге
  • Рубли — по 6,75–6,87 тенге

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