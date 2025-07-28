На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные валютные торги 28 июля 2025 года. Согласно официальным данным, средневзвешенный курс доллара США составил 541,35 тенге, что на 3,5 тенге ниже, чем днём ранее, , передает BAQ.KZ.

Также отмечено снижение курса других ключевых валют:

Российский рубль опустился до 6,81 тенге (−0,04 тенге)

Китайский юань на утренних торгах составил 75,53 тенге (−0,52 тенге)

В обменных пунктах по состоянию на день: