Тенге укрепился по отношению к основным валютам
Курс доллара снизился.
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
52Фото: BAQ.KZ
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные валютные торги 28 июля 2025 года. Согласно официальным данным, средневзвешенный курс доллара США составил 541,35 тенге, что на 3,5 тенге ниже, чем днём ранее, , передает BAQ.KZ.
Также отмечено снижение курса других ключевых валют:
- Российский рубль опустился до 6,81 тенге (−0,04 тенге)
- Китайский юань на утренних торгах составил 75,53 тенге (−0,52 тенге)
В обменных пунктах по состоянию на день:
- Доллар США покупают/продают по 542,5–545,5 тенге
- Евро — по 633–638 тенге
- Рубли — по 6,75–6,87 тенге
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