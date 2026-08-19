Тенге укрепился: сколько стоит доллар 19 августа

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 19 августа 2026 года, передает BAQ.KZ.

Официальный курс американской валюты составил 460,13 тенге за доллар. Он определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 18 августа.

Курсы остальных иностранных валют рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся к 17:00 18 августа.

Сколько стоят евро, рубль и юань

Официальный курс основных валют на 19 августа установлен на следующих уровнях:

1 доллар США – 460,13 тенге;

США – 460,13 тенге; 1 евро – 532,60 тенге;

– 532,60 тенге; 1 российский рубль – 5,42 тенге;

– 5,42 тенге; 1 китайский юань – 68,25 тенге;

– 68,25 тенге; 1 фунт стерлингов – 622,28 тенге;

– 622,28 тенге; 1 турецкая лира – 9,60 тенге;

– 9,60 тенге; 100 узбекских сумов – 3,90 тенге;

сумов – 3,90 тенге; 1 кыргызский сом – 5,26 тенге.

Официальный курс дирхама ОАЭ составил 125,29 тенге, японской иены – 2,88 тенге.

Что происходит с золотом и криптовалютами

По итогам торгов 18 августа декабрьские фьючерсы на золото на COMEX подешевели примерно на 1,2% – до 4 420,60 доллара за тройскую унцию. Серебро потеряло около 3,3% и опустилось до 63,94 доллара.

На криптовалютном рынке Bitcoin к концу суток торговался около 64,35 тыс. долларов, прибавляя за 24 часа 0,41%. Ethereum вырос на 1,72% – до 1 908,32 доллара.