Тенге усилил позиции к доллару и евро
Нацвалюта укрепляется.
Сегодня, 17:27
Сегодня, 17:27
Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам торгов 16 сентября составил 539,54 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта подешевела на 1,49 тенге.
На текущий момент в обменных пунктах страны доллар покупают по 540–540,5 тенге, а продают в диапазоне 541–542 тенге. Курс евро колеблется в пределах 634–636 тенге при покупке и 638–640 тенге при продаже. Что касается российского рубля, его покупают по 6,45–6,5 тенге, а продают по 6,56–6,57 тенге.
Таким образом, тенге демонстрирует укрепление по отношению к основным мировым валютам, несмотря на сохраняющуюся волатильность на внешних рынках.
