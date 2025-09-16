Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам торгов 16 сентября составил 539,54 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки американская валюта подешевела на 1,49 тенге.

На текущий момент в обменных пунктах страны доллар покупают по 540–540,5 тенге, а продают в диапазоне 541–542 тенге. Курс евро колеблется в пределах 634–636 тенге при покупке и 638–640 тенге при продаже. Что касается российского рубля, его покупают по 6,45–6,5 тенге, а продают по 6,56–6,57 тенге.

Таким образом, тенге демонстрирует укрепление по отношению к основным мировым валютам, несмотря на сохраняющуюся волатильность на внешних рынках.