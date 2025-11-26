Объём розничных вкладов в Казахстане на сентябрь 2025 года достиг 21,6 трлн тенге, что на 19,9% больше по сравнению с прошлым годом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.kz

Доля розничных депозитов в общем объёме вкладов составила 66,7%, оставаясь в диапазоне 63,6–69,9% с 2020 года.

На розничные вклады в национальной валюте приходится рекордные 82% от всего объёма, тогда как годом ранее показатель составлял 80,4%, а десять лет назад - лишь 19,5%. Объём вкладов в тенге за год вырос на 22,4%, достигнув 17,7 трлн тенге, тогда как вклады в иностранной валюте увеличились на 9,5% - до 3,9 трлн тенге.

В разрезе регионов 42% объёма розничных вкладов приходится на Алматы (более 9 трлн тенге), 12,5% - на Астану (2,7 трлн). Значительные суммы также сосредоточены в Карагандинской области (1,2 трлн), Шымкенте (897 млрд) и Костанайской области (894,3 млрд). Наименьшие объёмы вкладов зарегистрированы в Улытауской (140,5 млрд), Алматинской (202,9 млрд) и Жетысуской (240,9 млрд) областях.

Рост объёма розничных депозитов отмечен во всех регионах. В денежном выражении наибольший прирост пришёлся на Алматы (1,2 трлн) и Астану (618,6 млрд), затем следуют Карагандинская (216,6 млрд) и Костанайская (184,4 млрд) области. В процентном выражении максимальный рост зафиксирован в Туркестанской области - на 38,1%, за ней идут Астана (29,6%) и Жетысуская область (28,8%). Наименьший прирост отмечен в Алматы (14,7%) и Алматинской области (16,1%).

Что касается национальной валюты, наибольшая доля розничных вкладов в тенге отмечена в Туркестанской области - 97,1%, затем идут Алматинская (94,4%) и Северо-Казахстанская области (93,6%). Наименьший удельный вес депозитов в национальной валюте зафиксирован в Алматы (74,2%) и Астане (79,1%). В целом почти во всех регионах доля тенговых вкладов увеличилась за год, за исключением Западно-Казахстанской области, где показатель снизился с 87,3% до 86,4%.