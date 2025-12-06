Курс доллара в Казахстане заметно снижался в последние месяцы, однако, по оценкам экономистов, резкая фаза укрепления тенге подходит к завершению. Экономист в комментарии BAQ.KZ подробно объяснил, какие факторы стояли за укреплением национальной валюты, как это связано с политикой регулятора и что ожидает валютный рынок в ближайшие недели.

Высокая ставка Нацбанка и "горячие деньги"

По мнению экономиста Армана Бейсембаева, главным драйвером укрепления тенге стала денежно-кредитная политика Национального банка, которая оказалась привлекательной для иностранных инвесторов.

"Основная фаза этого безудержного укрепления, я думаю, что уже потихоньку подходит к концу. У нас достаточно высокая процентная ставка Национального банка и жёсткая риторика, что ставку будут держать долго. Это стало символом для международных горячих денег", — сказал он.

Высокая доходность в тенге привлекла значительный объём краткосрочного капитала — международные инвесторы активно покупали государственные ценные бумаги Казахстана.

"В общей сложности с октября в тенговые ДЦБ зашёл миллиард долларов. Это дополнительный фактор спроса на тенге", — уточнил Бейсембаев.

Дополнительные факторы укрепления тенге

Экономист отметил, что укрепление курса объясняется не одним, а целым набором фундаментальных факторов. Среди них:

– крупные конвертации по евробондам, направленные на пополнение бюджета в тенге;

– транши международных фондов, которые также автоматически создают спрос на тенге;

– обязательная продажа 20% экспортной выручки, продолжающая оказывать поддержку нацвалюте;

– налоговая неделя экспортеров, в ходе которой компании массово переводили валютную выручку для уплаты налогов.

Сочетание этих факторов сформировало мощный приток тенговой ликвидности и временно развернуло динамику курса.

Как это отразилось на бизнесе

Особенно ощутимым укрепление тенге стало для компаний, работающих с импортом. Благодаря более низкому курсу закупки заметно удешевились.

"Учитывая нашу импортозависимость, нынешний курс работает очень хорошо, особенно для тех, кто работает с импортом. Импорт подешевеет", — отметил эксперт.

По оценке Бейсембаева, эффект укрепления тенге проявится в замедлении инфляции уже в первом квартале следующего года. Однако снижение цен будет происходить постепенно, по мере обновления товарных запасов, закупленных ещё по более высокому курсу.

Прогноз: курс будет колебаться волнами

Говоря о дальнейших перспективах, экономист подчеркивает: резких движений рынка он не ожидает. Скорее, курс будет плавно колебаться в заданном диапазоне.

Экономист объяснил, что динамика будет зависеть сразу от нескольких факторов:

– риторики Национального банка и ожиданий по базовой ставке,

– темпов инфляции,

– цен на нефть,

– поведения рубля.

Именно совокупность этих параметров определит, сохранит ли тенге текущую позицию или постепенно перейдёт к стабилизации.