Тенге замедляет рост: чего ждать от курса доллара в Казахстане
Высокая ставка Нацбанка, приток "горячих денег" и налоговая неделя экспортеров временно усилили тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Курс доллара в Казахстане заметно снижался в последние месяцы, однако, по оценкам экономистов, резкая фаза укрепления тенге подходит к завершению. Экономист в комментарии BAQ.KZ подробно объяснил, какие факторы стояли за укреплением национальной валюты, как это связано с политикой регулятора и что ожидает валютный рынок в ближайшие недели.
Высокая ставка Нацбанка и "горячие деньги"
По мнению экономиста Армана Бейсембаева, главным драйвером укрепления тенге стала денежно-кредитная политика Национального банка, которая оказалась привлекательной для иностранных инвесторов.
"Основная фаза этого безудержного укрепления, я думаю, что уже потихоньку подходит к концу. У нас достаточно высокая процентная ставка Национального банка и жёсткая риторика, что ставку будут держать долго. Это стало символом для международных горячих денег", — сказал он.
Высокая доходность в тенге привлекла значительный объём краткосрочного капитала — международные инвесторы активно покупали государственные ценные бумаги Казахстана.
"В общей сложности с октября в тенговые ДЦБ зашёл миллиард долларов. Это дополнительный фактор спроса на тенге", — уточнил Бейсембаев.
Дополнительные факторы укрепления тенге
Экономист отметил, что укрепление курса объясняется не одним, а целым набором фундаментальных факторов. Среди них:
– крупные конвертации по евробондам, направленные на пополнение бюджета в тенге;
– транши международных фондов, которые также автоматически создают спрос на тенге;
– обязательная продажа 20% экспортной выручки, продолжающая оказывать поддержку нацвалюте;
– налоговая неделя экспортеров, в ходе которой компании массово переводили валютную выручку для уплаты налогов.
Сочетание этих факторов сформировало мощный приток тенговой ликвидности и временно развернуло динамику курса.
Как это отразилось на бизнесе
Особенно ощутимым укрепление тенге стало для компаний, работающих с импортом. Благодаря более низкому курсу закупки заметно удешевились.
"Учитывая нашу импортозависимость, нынешний курс работает очень хорошо, особенно для тех, кто работает с импортом. Импорт подешевеет", — отметил эксперт.
По оценке Бейсембаева, эффект укрепления тенге проявится в замедлении инфляции уже в первом квартале следующего года. Однако снижение цен будет происходить постепенно, по мере обновления товарных запасов, закупленных ещё по более высокому курсу.
Прогноз: курс будет колебаться волнами
Говоря о дальнейших перспективах, экономист подчеркивает: резких движений рынка он не ожидает. Скорее, курс будет плавно колебаться в заданном диапазоне.
Экономист объяснил, что динамика будет зависеть сразу от нескольких факторов:
– риторики Национального банка и ожиданий по базовой ставке,
– темпов инфляции,
– цен на нефть,
– поведения рубля.
Именно совокупность этих параметров определит, сохранит ли тенге текущую позицию или постепенно перейдёт к стабилизации.
Самое читаемое
- Президент утвердил новый порядок госконтроля: что ждёт школы и детские учреждения
- На трассах включили лазеры: Казахстан тестирует технологию, снижающую аварийность
- Землетрясение на территории Китая ощущалось в южных регионах Казахстана
- В Астане подвели итоги конкурса "Ұлы дала", посвящённого 180-летию Абая
- Поддержка детей и реформы культуры в Казахстане — Токаев подписал поправки