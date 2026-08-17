Казахстанский тенге укрепился к доллару на 2,70 тенге по итогам торгов 17 августа, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Средневзвешенный курс доллара на 17:00 составил 461,27 тенге. Для сравнения, 14 августа в это же время американская валюта торговалась по 463,97 тенге.

В ходе торгов доллар опускался до 460,59 тенге, максимальный курс достигал 463,71 тенге. Курс закрытия составил 460,90 тенге за доллар.

Объем торгов американской валютой достиг 309,5 млн долларов, всего было заключено 1 119 сделок.

Сколько стоит доллар в обменниках

По данным kurs.kz на вечер 17 августа, максимальный курс продажи доллара составлял:

Астана – 466 тенге ;

; Алматы – 464 тенге.

Официальный курс Национального банка на 17 августа установлен на уровне 464,02 тенге за доллар. На 18 августа он составит 461,39 тенге.