Тенге заметно укрепился к доллару на KASE
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Казахстанский тенге укрепился к доллару на 2,70 тенге по итогам торгов 17 августа, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Средневзвешенный курс доллара на 17:00 составил 461,27 тенге. Для сравнения, 14 августа в это же время американская валюта торговалась по 463,97 тенге.
В ходе торгов доллар опускался до 460,59 тенге, максимальный курс достигал 463,71 тенге. Курс закрытия составил 460,90 тенге за доллар.
Объем торгов американской валютой достиг 309,5 млн долларов, всего было заключено 1 119 сделок.
Сколько стоит доллар в обменниках
По данным kurs.kz на вечер 17 августа, максимальный курс продажи доллара составлял:
- Астана – 466 тенге;
- Алматы – 464 тенге.
Официальный курс Национального банка на 17 августа установлен на уровне 464,02 тенге за доллар. На 18 августа он составит 461,39 тенге.
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