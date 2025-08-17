Теннисист Александр Шевченко пробился в финал "челленджера" в США
В полуфинале Шевченко встретился с японцем Синтаро Мотидзуки.
Сегодня, 14:12
96Фото: АТР
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (ATP, №102) вышел в финал престижного турнира категории ATP Challenger в Самтере (США), передает BAQ.KZ.
"В полуфинале Шевченко встретился с японцем Синтаро Мотидзуки (№120) и, уступив первый сет, сумел полностью переломить ход встречи. Александр разгромил соперника со счетом 4:6, 6:1, 6:1, затратив на победу 1 час и 57 минут", - пишет sports24.kz.
В решающем матче за титул казахстанец сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи (№74).
Шевченко во втором круге обыграл японца Шо Шимабукуро (№208), уверенно действуя на своей подаче; в четвертьфинале Александр выиграл у опытного грузина Николоза Басилашвили, показав настоящий и мощный теннис.
