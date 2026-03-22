18-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов вышел на 641-е место в рейтинге ATP и продолжает впечатляющее выступление на турнире ITF M15 в Монастире, передает BAQ.kz со ссылкой на ФТК.

В полуфинале он одержал волевую победу над немцем Лукасом Видеманном (839-я ракетка мира) в трех сетах — 6:4, 5:7, 7:6 (8:6).

В финале Амиру предстоит сыграть с турецким теннисистом Мертом Алкая, который занимает 383-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что на счету Омарханова уже три титула на взрослом уровне: два в Тунисе — в одиночном и парном разрядах, а также один в парном разряде в Испании.