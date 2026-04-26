Теннисист Бублик разбил ракетку в матче с Циципасом и вылетел с турнира в Мадриде
За неспортивное поведение он получил предупреждение от судьи.
Сегодня 2026, 11:28
170Фото: Getty Images
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил выступление на турнире серии ATP-1000 в Мадриде, уступив во втором круге представителю Греции Стефаносу Циципасу, передает BAQ.KZ.
По ходу встречи казахстанец оказался в центре внимания из-за эмоционального эпизода. В первом сете при счёте 2:4 (0:15) после неудачного приёма подачи соперника Бублик в порыве раздражения разбил ракетку. За неспортивное поведение он получил предупреждение от судьи.
Сам матч сложился для Бублика неудачно. Несмотря на отдельные удачные розыгрыши, он уступил Циципасу в двух сетах — 6:2, 7:5 — и завершил борьбу на турнире уже во втором круге.
Отметим, что эмоциональность нередко становится частью игрового стиля казахстанского теннисиста, придавая его матчам дополнительную драматургию.
Sasha Bublik with the broken racket😬 @BBTennis_tv pic.twitter.com/Yd0M3am3HJ— Lina Shokh (@LinaShokh) April 25, 2026