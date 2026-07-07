Теннисист Бублик завершил выступление на Уимблдоне-2026

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил выступление на Уимблдоне-2026, уступив в матче 1/8 финала американскому теннисисту Тэйлору Фрицу.

По информации Sports24.kz, соперником казахстанца стал седьмой номер мирового рейтинга. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась победой представителя США в трех сетах.

Матч закончился со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4 в пользу Фрица. Наиболее упорной получилась первая партия, судьба которой решилась на тай-брейке. В двух следующих сетах американец сумел сохранить преимущество и довел встречу до победы.

Для Александра Бублика, занимающего 11-е место в мировом рейтинге, нынешний розыгрыш Уимблдона завершился на стадии 1/8 финала. Таким образом, казахстанский теннисист остановился в шаге от выхода в четвертьфинал одного из самых престижных турниров серии Большого шлема.

Тэйлор Фриц, в свою очередь, продолжит борьбу за титул и сыграет в четвертьфинале Уимблдона-2026.