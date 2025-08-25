Легенда мирового тенниса Роджер Федерер вошёл в число самых богатых спортсменов планеты, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. По данным Forbes, состояние 43-летнего швейцарца оценивается в 1,1 миллиарда долларов (около 940 миллионов евро).

Федерер завершил карьеру в 2022 году, оставив за собой выдающееся наследие: 103 титула ATP, включая 20 побед на турнирах "Большого шлема", и 310 недель на вершине мирового рейтинга. При этом на призовых он заработал свыше 130 миллионов долларов — меньше, чем его главные соперники Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Основное состояние теннисисту принесли не корты, а рекламные контракты и инвестиции. Федерер сотрудничал с Mercedes-Benz, Rolex, Moët & Chandon и другими мировыми брендами. Одним из крупнейших стал его 10-летний контракт с Uniqlo на сумму 300 миллионов долларов. Кроме того, удачным вложением оказалась покупка доли в швейцарском бренде спортивной обуви On — по оценкам, Федереру принадлежит около 3% акций. Теперь спортсмен вошёл в эксклюзивный клуб миллиардеров от спорта, где уже находятся Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Тайгер Вудс и Флойд Мейвезер.