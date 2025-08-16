Казахстанский теннисист Тимофей Скатов продолжает уверенное выступление на турнире ATP Challenger в Тоди (Италия). В полуфинале он обыграл представителя Монако Валентина Вашеро в двух упорных сетах – 6:4, 6:4, передает BAQ.KZ со ссылкой на sports24.kz.

"Поединок продолжался 2 часа и 12 минут и проходил в равной борьбе, однако Скатов действовал стабильнее на ключевых розыгрышах, реализовав решающие брейк-пойнты в каждом из сетов", - пишет спортивный портал.

На стадии 1/4 финала Скатов встретился с местным теннисистом Джанмарко Феррари и одержал победу в трехсетовой борьбе.

В финале турнира Скатову предстоит встретиться с победителем матча Уго Прадо Анхело (Боливия) – Стефано Травалья (Италия).