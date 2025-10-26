Казахстанская теннисистка Анна Данилина завершила выступление на турнире WTA 500 в Токио на втором месте. В паре с сербкой Александрой Крунич она дошла до финала, но не смогла завоевать титул, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В решающем матче дуэт Данилина/Крунич встретился с венгеркой Тимеей Бабош и бразильянкой Луизой Стефани. Соперницы продемонстрировали уверенную игру и оформили победу в двух сетах — 6:1, 6:4. Поединок продолжался 1 час 13 минут.

Ранее на пути к финалу казахстанско-сербская пара показала отличную форму, обыграв в полуфинале японско-испанский дуэт Сюко Аояма / Кристина Буча со счётом 6:2, 6:3.

Несмотря на поражение, выход в финал престижного турнира стал для Анны Данилиной значимым результатом и подтверждением её стабильной формы на международной арене.