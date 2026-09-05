Теннисистка Анна Данилина вышла во второй круг парного разряда US Open-2026
Казахстанская теннисистка и сербка Александра Крунич обыграли соперниц в двух сетах.
5 Сентября 2026, 06:14
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5 Сентября 2026, 06:145 Сентября 2026, 06:14
237Фото: Федерация тенниса Казахстана
Казахстанская теннисистка Анна Данилина и сербка Александра Крунич вышли во второй круг парного разряда Открытого чемпионата США 2026 года.
В матче первого круга третьи сеяные обыграли чилийку Алексу Гуарачи и египтянку Маяр Шериф со счетом 7:5, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась почти два часа и завершилась напряженной борьбой на тай-брейке.
В следующем круге Данилина и Крунич встретятся с победительницами матча между Марией/Сонмез и Александровой/Гибсон.
В одиночном разряде Казахстан продолжают представлять Елена Рыбакина и Александр Бублик, которые прошли дальше по турнирной сетке. Юлия Путинцева и Александр Шевченко завершили выступление на турнире.
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