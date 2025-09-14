Звезда "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал владельцем дома, который ранее принадлежал российской теннисистке Марии Шараповой. Как сообщает The Sporting Tribune, сумма сделки составила 25 млн долларов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Недвижимость расположена в калифорнийском Манхэттен-Бич. Особняк площадью более 8,6 тыс. квадратных футов включает пять спален и выполнен в современном стиле.

Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году, за время выступлений завоевав 36 титулов в одиночном разряде и оформив карьерный "Шлем" — победы на всех турнирах Большого шлема. Летом 2025-го спортсменка была включена в Международный зал теннисной славы в американском Ньюпорте. Почетную награду ей вручила легендарная Серена Уильямс.