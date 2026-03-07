Теннисистка Путинцева проиграла на Индиан-Уэллсе датчанке Таусон
Сегодня 2026, 10:11
24Фото: Getty Images
В рамках 1/32 финала престижного турнира в американском Индиан-Уэллсе встретились Юлия Путинцева из Казахстана и Клара Таусон из Дании, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В этой встрече победу со счетом 2:0 одержала датская теннисистка, которая победила в первой партии на тай-брейке, а во втором сете выиграла 6:2.
Индиан Уэллс. 1/32 финала
Юлия Путинцева (Казахстан) – Клара Таусон (Дания) – 0:2 (6:7 (9:11), 2:6)
Отметим, что в предыдущем раунде представительница Казахстана обыграла теннисистку из Испании Паулу Бадосу.
