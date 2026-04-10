Белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась от участия в турнире серии WTA-500 в Штутгарте из-за травмы, передает BAQ.KZ.

По словам спортсменки, повреждение она получила после выступления на турнире в Майами. Несмотря на попытки восстановиться, теннисистка не успела набрать необходимую форму.

«Я очень надеялась получить еще один шанс побороться за этот Porsche. К сожалению, после Майами я получила травму. Хотя делала всё возможное, чтобы восстановиться вовремя, я не готова к этим соревнованиям», — написала Соболенко в социальных сетях.

Турнир Porsche Tennis Grand Prix пройдет в Штутгарте с 13 по 19 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 1 064 510 долларов, а победительница турнира традиционно получает автомобиль.