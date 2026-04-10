Теннисистка Соболенко снялась с турнира WTA-500 в Штутгарте из-за травмы
Повреждение она получила после выступления на турнире в Майами.
Сегодня 2026, 02:47
Фото: Pixabay.com
Белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась от участия в турнире серии WTA-500 в Штутгарте из-за травмы, передает BAQ.KZ.
По словам спортсменки, повреждение она получила после выступления на турнире в Майами. Несмотря на попытки восстановиться, теннисистка не успела набрать необходимую форму.
«Я очень надеялась получить еще один шанс побороться за этот Porsche. К сожалению, после Майами я получила травму. Хотя делала всё возможное, чтобы восстановиться вовремя, я не готова к этим соревнованиям», — написала Соболенко в социальных сетях.
Турнир Porsche Tennis Grand Prix пройдет в Штутгарте с 13 по 19 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 1 064 510 долларов, а победительница турнира традиционно получает автомобиль.
Aryna Sabalenka pulls out of Stuttgart Open as worrying statement releasedhttps://t.co/0KEbZ5vAGK— Express Sport (@DExpress_Sport) April 9, 2026
