Теннисистка Соня Жиенбаева второй раз подряд выиграла турнир в Испании
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Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева завоевала второй титул подряд на турнирах World Tennis Tour в Испании. 20-летняя спортсменка стала победительницей соревнований категории W35 в Виго.
Как сообщает Федерация тенниса Казахстана, в финале Жиенбаева встретилась с представительницей Китая Юфей Рен. Казахстанка одержала победу в двух сетах — 7:6 (8:6), 7:5. Матч продолжался 1 час 46 минут.
В первой партии Жиенбаева смогла выиграть напряженный тай-брейк, а во втором сете довела встречу до победы.
Этот трофей стал для казахстанской теннисистки вторым подряд на турнирах World Tennis Tour. Неделей ранее она выиграла соревнования более высокой категории W75 в испанском Оренсе, где в финале обыграла болгарскую теннисистку Изабеллу Шиникову.
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