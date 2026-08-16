Теннисистка Соня Жиенбаева второй раз подряд выиграла турнир в Испании

Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева завоевала второй титул подряд на турнирах World Tennis Tour в Испании. 20-летняя спортсменка стала победительницей соревнований категории W35 в Виго.

Как сообщает Федерация тенниса Казахстана, в финале Жиенбаева встретилась с представительницей Китая Юфей Рен. Казахстанка одержала победу в двух сетах — 7:6 (8:6), 7:5. Матч продолжался 1 час 46 минут.

В первой партии Жиенбаева смогла выиграть напряженный тай-брейк, а во втором сете довела встречу до победы.

Этот трофей стал для казахстанской теннисистки вторым подряд на турнирах World Tennis Tour. Неделей ранее она выиграла соревнования более высокой категории W75 в испанском Оренсе, где в финале обыграла болгарскую теннисистку Изабеллу Шиникову.