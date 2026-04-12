Теннисистка Зарина Дияс объявила о завершении карьеры
Решение уйти не было спонтанным – оно продиктовано годами колоссальных нагрузок.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане прошла трогательная церемония прощания с одной из самых знаковых теннисисток в истории Казахстана. Зарина Дияс объявила о завершении профессионального пути перед стартом второго игрового дня квалификации Кубка Билли Джин Кинг против сборной Канады, передает BAQ.KZ.
Проводы получились по-настоящему эмоциональными. Видеообращения от звезд мирового тенниса, слова признательности от коллег и овации болельщиков заставили Зарину не раз смахнуть слезы. Экс-31-я ракетка мира, чья карьера стала примером трудолюбия и стойкости, покидает тур, оставляя за собой целую эпоху.
На итоговой пресс-конференции Зарина была предельно искренна. Решение уйти не было спонтанным – оно продиктовано годами колоссальных нагрузок.
«Это бесконечные тренировки, бешеные перелеты каждую неделю, стресс и давление. Физически становилось всё тяжелее. Теннис – это гонка, которая никогда не заканчивается, и на определенном этапе ты понимаешь, что пора остановиться», – призналась спортсменка.
Дияс вспомнила, что вкус побед почувствовала очень рано: в 9 лет уже выигрывала первые трофеи, а в 16 – чемпионат мира в США. Эта ранняя уверенность в собственных силах и помогла ей добраться до титула WTA в Токио и четвертых кругов турниров Большого шлема.
Главный совет, который Зарина оставила молодым игрокам и их родителям – это терпение:
«Теннис – игра вдолгую. Успех не приходит за один день. Будут падения, будут трудности, но важно наслаждаться самим процессом, а не только целью. Родителям же важно прививать любовь к спорту, чтобы ребенок шел на тренировку с радостью. Тогда все получится», - сказала она.
Самое читаемое
- Вложили в облигации США, но не догнали инфляцию: что происходит пенсионными активами казахстанцев
- Новый мост построят в Уральске
- В Казахстане строят 42 водохранилища: как продвигается водная модернизация
- Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
- Первый пуск ракеты «Сункар» с Байконура запланирован на середину апреля