В Астане прошла трогательная церемония прощания с одной из самых знаковых теннисисток в истории Казахстана. Зарина Дияс объявила о завершении профессионального пути перед стартом второго игрового дня квалификации Кубка Билли Джин Кинг против сборной Канады, передает BAQ.KZ.

Проводы получились по-настоящему эмоциональными. Видеообращения от звезд мирового тенниса, слова признательности от коллег и овации болельщиков заставили Зарину не раз смахнуть слезы. Экс-31-я ракетка мира, чья карьера стала примером трудолюбия и стойкости, покидает тур, оставляя за собой целую эпоху.

На итоговой пресс-конференции Зарина была предельно искренна. Решение уйти не было спонтанным – оно продиктовано годами колоссальных нагрузок.

«Это бесконечные тренировки, бешеные перелеты каждую неделю, стресс и давление. Физически становилось всё тяжелее. Теннис – это гонка, которая никогда не заканчивается, и на определенном этапе ты понимаешь, что пора остановиться», – призналась спортсменка.

Дияс вспомнила, что вкус побед почувствовала очень рано: в 9 лет уже выигрывала первые трофеи, а в 16 – чемпионат мира в США. Эта ранняя уверенность в собственных силах и помогла ей добраться до титула WTA в Токио и четвертых кругов турниров Большого шлема.

Главный совет, который Зарина оставила молодым игрокам и их родителям – это терпение: