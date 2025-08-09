Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева (295-е место в рейтинге WTA) проиграла на турнире в Куршумлия-Бане (Сербия), передает BAQ.KZ со ссылкой на sports24.kz.

В четвертьфинале одиночного разряда Куламбаева встретилась с россиянкой Дарьей Астаховой (787-е место) и неожиданно проиграла ей в двух сетах со счетом 4:6, 0:6.

Этот матч продолжался 1 час и 30 минут.

WTA. Куршумлия-Баня. Четвертьфинал

Жибек Куламбаева – Дарья Астахова – 0:2 (4:6, 0:6)

Таким образом, Жибек досрочно завершила выступление на турнире, а ее соперница вышла в полуфинал, где сыграет с Линой Гьорческой (352-е место) из Северной Македонии.