Теннисистка Жибек Куламбаева проиграла на турнире в Сербии
Казахстанка уступила место в полуфинале россиянке Дарье Астаховой.
Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева (295-е место в рейтинге WTA) проиграла на турнире в Куршумлия-Бане (Сербия), передает BAQ.KZ со ссылкой на sports24.kz.
В четвертьфинале одиночного разряда Куламбаева встретилась с россиянкой Дарьей Астаховой (787-е место) и неожиданно проиграла ей в двух сетах со счетом 4:6, 0:6.
Этот матч продолжался 1 час и 30 минут.
WTA. Куршумлия-Баня. Четвертьфинал
Жибек Куламбаева – Дарья Астахова – 0:2 (4:6, 0:6)
Таким образом, Жибек досрочно завершила выступление на турнире, а ее соперница вышла в полуфинал, где сыграет с Линой Гьорческой (352-е место) из Северной Македонии.
"Жибек Куламбаева являлась одним из главных фаворитов турнира в Куршумлия-Бане, так как была посеяна под четвертым номером", - пишет спортивный портал.
