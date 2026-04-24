Теннисистка Жибек Куламбаева в шаге от чемпионского титула в Китае

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с россиянкой Екатериной Рейнгольд успешно преодолела стадию полуфинала на турнире серии ITF W50 в Баотоу (Китай), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

В поединке за выход в финал казахстанско-российский тандем встретился с интернациональным дуэтом Жаньсю Хань (Китай) / Эми Жу (США). Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась победой Куламбаевой и Рейнгольд в двух партиях – 7:5, 6:1.

Жибек и Екатерина реализовали пять брейк-пойнтов, уступив лишь один гейм на собственной подаче. Также на счету пары три эйса при четырех двойных ошибках.

В финале соревнований Куламбаева и Рейнгольд сразятся за титул с победительницами второго полуфинала, в котором Дилетта Черубини (Италия) и Ченги Юань (Китай) сыграют против китаянок Мэйки Го и Цзин-Цзин Лу.