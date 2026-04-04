Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла третий титул подряд в Индии
4 Апреля 2026, 19:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
4 Апреля 2026, 19:454 Апреля 2026, 19:45
Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей турнира категории ITF W15 в Индии в парном разряде, передает BAQ.KZ.
В финальном матче Куламбаева в дуэте с россиянкой Екатериной Яшиной обыграла пару Александра Купарев (Германия) / Севиль Юлдашева (Узбекистан). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4.
Этот титул стал для казахстанской спортсменки третьим подряд на турнирах в Индии за последние три недели.
Самое читаемое
- В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние