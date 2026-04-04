Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей турнира категории ITF W15 в Индии в парном разряде, передает BAQ.KZ.

В финальном матче Куламбаева в дуэте с россиянкой Екатериной Яшиной обыграла пару Александра Купарев (Германия) / Севиль Юлдашева (Узбекистан). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4.

Этот титул стал для казахстанской спортсменки третьим подряд на турнирах в Индии за последние три недели.