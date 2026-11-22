Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вместе со словенкой Вероникой Эрьявец выиграла парный турнир серии WTA 125 в чилийском городе Колина. Для дуэта это уже второй титул за последние две недели.

В финале вторые сеяные Куламбаева и Эрьявец встретились с лидерами посева — украинкой Валерией Страховой и россиянкой Анастасией Тихоновой. Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился победой казахстанско-словенской пары со счётом 6:4, 6:3.

На пути к финалу теннисистки уверенно прошли четвертьфинал, где за 65 минут обыграли представительниц Турции и Греции Ипек Оз и Деспину Папамихаил — 6:0, 6:2.

Более напряжённым оказался полуфинал против австралиек Теники Макгиффин и Александры Осборн. Встреча длилась почти два часа и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 10:4 в пользу Куламбаевой и Эрьявец.

За победу спортсменки получат 6 тысяч долларов на двоих и по 125 рейтинговых очков. Общий призовой фонд соревнований составил 115 тысяч долларов.

Неделей ранее этот же дуэт выиграл турнир WTA 125 в колумбийском Сопо. Тогда в финале Куламбаева и Эрьявец одолели чешку Лору Самсон и словенку Тамару Зиданшек со счётом 5:7, 6:2, 14:12.