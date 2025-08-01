  • 1 Августа, 21:46

Теннисистки Воскобоева и Рахимова одержали победу в Монреале

40-летняя казахстанская теннисистка Галина Воскобоева вернулась на корт после четырех лет перерыва.

Сегодня, 20:42
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Теннисистки Воскобоева и Рахимова одержали победу в Монреале Сегодня, 20:42
Сегодня, 20:42
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Галина Воскобоева одержала первую победу после возвращения в теннис, сыграв в паре с Камиллой Рахимовой, передаёт BAQ.kz.

Возвращение теннисистки началось с неудачи в США, где Галина уступила в первом матче. При этом в Монреале, на турнире WTA 1000, ей удалось одержать первую победу в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Как передаёт sports24.kz, вместе они уверенно обыграли пару Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония) со счетом 6:2, 6:4.

"Во втором круге Воскобоева и Рахимова встретятся с американками Каролин Долхайд и Софией Кенин. Также Рыбакина не оставила шансов Кристиан: разгром и выход в 1\/8 финала", - сообщает спортивный портал.

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