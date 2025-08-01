Галина Воскобоева одержала первую победу после возвращения в теннис, сыграв в паре с Камиллой Рахимовой, передаёт BAQ.kz.

Возвращение теннисистки началось с неудачи в США, где Галина уступила в первом матче. При этом в Монреале, на турнире WTA 1000, ей удалось одержать первую победу в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Как передаёт sports24.kz, вместе они уверенно обыграли пару Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония) со счетом 6:2, 6:4.