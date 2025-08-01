Теннисистки Воскобоева и Рахимова одержали победу в Монреале
40-летняя казахстанская теннисистка Галина Воскобоева вернулась на корт после четырех лет перерыва.
Сегодня, 20:42
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Сегодня, 20:42Сегодня, 20:42
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Галина Воскобоева одержала первую победу после возвращения в теннис, сыграв в паре с Камиллой Рахимовой, передаёт BAQ.kz.
Возвращение теннисистки началось с неудачи в США, где Галина уступила в первом матче. При этом в Монреале, на турнире WTA 1000, ей удалось одержать первую победу в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой.
Как передаёт sports24.kz, вместе они уверенно обыграли пару Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония) со счетом 6:2, 6:4.
"Во втором круге Воскобоева и Рахимова встретятся с американками Каролин Долхайд и Софией Кенин. Также Рыбакина не оставила шансов Кристиан: разгром и выход в 1\/8 финала", - сообщает спортивный портал.
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