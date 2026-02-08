Теннисисты из Монако обыграли Казахстан на Кубке Дэвиса
Следующим выступать за сборную будет Александр Бублик.
В Астане мужская команда Казахстана по теннису провела очередную игру против Монако в рамках Кубка Дэвиса, передаёт BAQ.KZ.
Открыли второй соревновательный день Александр Бублик и Бейбит Жукаев, сыграв против пары Роман Арнеодо/Уго Нис.
По итогу встречи победителями стали соперники. Итоговый счёт составил 7:6, 6:7 6:7. Таким образом, сборная Монако вышла вперёд - 2:1.
Следующим выступать за сборную будет Александр Бублик. Первой ракетке Казахстана будет противостоять Валантен Вашро.
