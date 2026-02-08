Теннисисты из Монако обыграли Казахстан на Кубке Дэвиса

Следующим выступать за сборную будет Александр Бублик.

Сегодня, 00:25
Фото: НОК РК

В Астане мужская команда Казахстана по теннису провела очередную игру против Монако в рамках Кубка Дэвиса, передаёт BAQ.KZ.

Открыли второй соревновательный день Александр Бублик и Бейбит Жукаев, сыграв  против пары Роман Арнеодо/Уго Нис. 

По итогу встречи победителями стали соперники. Итоговый счёт составил 7:6, 6:7 6:7. Таким образом, сборная Монако  вышла вперёд - 2:1. 

Следующим выступать за сборную будет Александр Бублик. Первой ракетке Казахстана будет противостоять Валантен Вашро.

