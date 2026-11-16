Теория больше не сгорает: в Казахстане заметно упростили получение водительских прав

В полиции рассказали, что изменилось в правилах получения водительских удостоверений, которые действуют с 8 октября. Пересдавать экзамен стало проще, а сданная теория больше не сгорает после неудач на вождении.

«Если вы не сдали экзамен с первого раза, ничего страшного, пересдать можно уже на следующий рабочий день. Если не получилось и со второго раза, следующая попытка через 10 дней. Первые три попытки бесплатные. Начиная с четвертой за пересдачу нужно платить. Ограничения по количеству попыток нет», – объяснили в полиции.

Главное изменение касается тех, кто сдал теорию, но никак не может сдать вождение.

«Теорию заново сдавать не нужно. Раньше после трех неудачных попыток практического экзамена результат теории аннулировался. Приходилось снова учить билеты и пересдавать экзамен. Теперь сданная теория сохраняется в течение года. За это время можно пересдавать только вождение», – рассказали полицейские.

С любителями списывать разговор короткий.

«Если вы воспользовались шпаргалкой или телефоном, экзамен сразу прекращается. Результат не сдал. Повторно прийти на теоретический экзамен можно будет только через год», – предупредили в полиции.

Если вы не согласны с результатом, можно подать апелляцию. Жалобу рассмотрит специальная комиссия с участием полиции, автоЦОНа и автошколы.

Упростили и регистрацию автомобилей.

«Если в документах ошибка, не нужно заново подавать заявление или приходить в другой день. У вас будет полтора часа, чтобы исправить ошибку или предоставить недостающий документ», – отметили в полиции.

Получение специальных номеров займет час. Тем, кто изменил конструкцию машины и имеет свидетельство о соответствии изменений требованиям безопасности, больше не нужно проходить отдельный осмотр. Неоплаченные штрафы за нарушение ПДД при регистрации больше не проверяют, но машину по-прежнему проверяют на розыск, запреты и ограничения.

Самостоятельно собранный автомобиль можно зарегистрировать при наличии трех документов. Это протокол испытаний, документ о присвоении идентификационного номера и свидетельство о безопасности конструкции.