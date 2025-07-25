Балхаш стал первым городом Карагандинской области, где чистоту можно не только увидеть, но и посчитать. В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в городе установлены 16 счётчиков чистоты — светодиодные экраны, на которых в режиме реального времени отображаются данные по благоустройству, передает BAQ.KZ.

На экранах жители могут увидеть:

сколько мусора вывезено;

сколько урн установлено;

число участников экоакций;

устранённые несанкционированные свалки;

приведённые в порядок дворы;

объём работ по уличной инфраструктуре.

По словам акима Балхаша Сапара Сатаева, инициатива позволяет каждому горожанину видеть конкретные результаты, а не только слышать о них:

"Счётчик чистоты – это формат, который говорит фактами. Всё, что делается в рамках „Таза Қазақстан“, должно быть видно каждому".

Ежедневно данные на экранах обновляются, фиксируя работу коммунальных и подрядных организаций, а также отрядов "Жасыл ел". В будущем функционал расширят — появятся сведения о высаженных деревьях, ремонте дорог и других направлениях благоустройства.

Проект призван повысить прозрачность работы городских служб, вовлечь жителей в экологическое развитие города и сформировать культуру ответственности за чистоту.