Теперь чистоту в Балхаше можно отслеживать по счётчику
В Балхаше запустили цифровой мониторинг благоустройства.
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Балхаш стал первым городом Карагандинской области, где чистоту можно не только увидеть, но и посчитать. В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в городе установлены 16 счётчиков чистоты — светодиодные экраны, на которых в режиме реального времени отображаются данные по благоустройству, передает BAQ.KZ.
На экранах жители могут увидеть:
- сколько мусора вывезено;
- сколько урн установлено;
- число участников экоакций;
- устранённые несанкционированные свалки;
- приведённые в порядок дворы;
- объём работ по уличной инфраструктуре.
По словам акима Балхаша Сапара Сатаева, инициатива позволяет каждому горожанину видеть конкретные результаты, а не только слышать о них:
"Счётчик чистоты – это формат, который говорит фактами. Всё, что делается в рамках „Таза Қазақстан“, должно быть видно каждому".
Ежедневно данные на экранах обновляются, фиксируя работу коммунальных и подрядных организаций, а также отрядов "Жасыл ел". В будущем функционал расширят — появятся сведения о высаженных деревьях, ремонте дорог и других направлениях благоустройства.
Проект призван повысить прозрачность работы городских служб, вовлечь жителей в экологическое развитие города и сформировать культуру ответственности за чистоту.
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