В Казахстане планируется внедрение новых мер, направленных на усиление защиты персональных данных граждан и повышение уровня кибербезопасности, передает BAQ.kz.

Соответствующий блок поправок разработан в развитие конституционной нормы о праве на защиту персональной информации.

Согласно законопроекту, предлагается ввести классификацию операторов персональных данных на малые, средние и крупные в зависимости от объёма обрабатываемой информации и уровня потенциальных рисков. Отмечается, что требования к таким операторам будут различаться, что позволит внедрить риск-ориентированный подход к регулированию данной сферы.

Кроме того, планируется создание реестра скомпрометированных персональных данных в рамках государственной информационной системы. Предполагается, что граждане смогут проверять, попадали ли их данные в открытый доступ или были ли они скомпрометированы в результате утечек. Это, как ожидается, позволит своевременно принимать меры по их защите.

Также усиливаются требования к обработке и распространению персональных данных. В случаях обязательной публикации документов в открытом доступе предусматривается использование маскирования и хеширования данных, а при их передаче между операторами – обязательное шифрование.

Отдельно уточняется порядок получения согласия граждан на размещение их персональных данных в общедоступных источниках. Теперь оно должно отдельно фиксировать разрешение на публикацию данных в открытом доступе.

Помимо этого, предлагается перераспределить функции государственного контроля за критически важными объектами цифровой инфраструктуры. Политика управления ими останется в ведении Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, тогда как контрольные функции планируется передать Комитету национальной безопасности.