В Казахстане продолжается реформирование системы защиты прав детей. Как сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев в ходе встречи с руководителями организаций для детей-сирот, в стране внедряются новые подходы, направленные на профилактику социального сиротства и создание благополучной среды для воспитания детей, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из ключевых шагов стало законодательное закрепление нормы: теперь один специалист органов опеки будет сопровождать до 5 тысяч детей. Для реализации этого решения в регионах уже создано 900 дополнительных штатных единиц, что позволит улучшить качество профилактической и социальной работы с семьями.

Также активно развивается институт наставничества. Более 330 наставников помогают детям, оставшимся без попечения родителей, адаптироваться к жизни в обществе и формировать уверенность в себе.

Особое внимание уделено запуску института профессиональной приемной семьи — новой формы семейного устройства, при которой ребенок может находиться в безопасной и поддерживающей среде с первых дней. Это позволит оперативно реагировать на сложные жизненные ситуации и снизить число случаев помещения детей в интернаты.

Министр подчеркнул значимость регионального участия в этих инициативах:

"Важно, чтобы работа шла не формально, а с настоящей вовлеченностью и пониманием. Именно на местах создается среда, в которой ребенок чувствует безопасность и поддержку".

В завершение встречи министр вручил благодарственные письма и награды лучшим руководителям учреждений, особо отличившимся в деле защиты прав и интересов детей.

На сегодняшний день в Казахстане действуют более 110 центров поддержки детей, включая детские деревни, медико-социальные и специализированные учреждения.

Ранее мы писали о том, как будут работать профессиональные приёмные семьи в Казахстане.