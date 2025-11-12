В Яндекс Картах внедрена обновленная система оповещения о перекрытиях и ограничениях движения на республиканских автодорогах Казахстана. Проект реализован совместно с национальной компанией "ҚазАвтоЖол" в преддверии зимнего сезона, когда погодные условия часто влияют на безопасность и пропускную способность трасс, передает BAQ.KZ.

Теперь пользователи смогут в режиме реального времени получать информацию о перекрытиях, связанных с дорожными работами или неблагоприятными погодными явлениями, а также заранее планировать маршруты с учетом текущей дорожной ситуации.

Обновление реализовано с применением технологии API, что позволяет автоматически и оперативно отображать в Яндекс Картах и Навигаторе данные об участке, сроках ограничения и предлагать альтернативные маршруты движения.

Кроме того, узнать о состоянии дорог республиканского значения можно, обратившись в круглосуточный колл-центр 1403.