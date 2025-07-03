С 19 июля 2025 года авиакомпания Air Astana начнёт выполнять регулярные рейсы по маршруту Астана - Бодрум, передает BAQ.KZ. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по средам и субботам, на современных дальнемагистральных лайнерах Airbus A321LR.

Этот маршрут станет дополнением к уже существующим регулярным рейсам из Алматы в Бодрум, тем самым расширяя маршрутную сеть компании в Турции и делая путешествия ещё более доступными. С запуском новых рейсов пассажиры смогут планировать поездки по более удобным датам, а также легко бронировать билеты на официальном сайте или в мобильном приложении.

Стоимость билетов в обе стороны на новый маршрут стартует от 304 337 тенге в эконом-классе. Для удобства пассажиров будет доступна гибкая система бронирования через различные каналы, включая офисы продаж.

До этого рейсы между Астаной и Бодрумом выполнялись только в рамках чартерной программы. Крайние чартерные рейсы состоятся 19 и 23 июля.