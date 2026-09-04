5-7 сентября большая часть Казахстана будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. В связи с этим ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода.

По прогнозу РГП «Казгидромет», на западе, юге и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов местами прогнозируются кратковременные дожди, которые могут сопровождаться грозами и усилением ветра.

По-летнему теплая погода установится практически во всех регионах. На востоке, а также в горных районах юго-востока ночные температуры останутся прохладными.

Какая температура ожидается в регионах

На западе, севере и в центре – +25-33°C;

на востоке – +20-25°C;

на юге – +28-37°C;

на юго-востоке – +20-30°C;

в горных и предгорных районах юго-востока – +10-20°C.

Самая жаркая погода ожидается на юге страны, где воздух прогреется до +37°C. В отдельных районах западных, южных и юго-восточных областей возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер.