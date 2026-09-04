Теплая погода установится в Казахстане в ближайшие дни
4 Сентября 2026, 11:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
4 Сентября 2026, 11:554 Сентября 2026, 11:55
120Фото: BAQ.KZ
5-7 сентября большая часть Казахстана будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. В связи с этим ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода.
По прогнозу РГП «Казгидромет», на западе, юге и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов местами прогнозируются кратковременные дожди, которые могут сопровождаться грозами и усилением ветра.
По-летнему теплая погода установится практически во всех регионах. На востоке, а также в горных районах юго-востока ночные температуры останутся прохладными.
Какая температура ожидается в регионах
- На западе, севере и в центре – +25-33°C;
- на востоке – +20-25°C;
- на юге – +28-37°C;
- на юго-востоке – +20-30°C;
- в горных и предгорных районах юго-востока – +10-20°C.
Самая жаркая погода ожидается на юге страны, где воздух прогреется до +37°C. В отдельных районах западных, южных и юго-восточных областей возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер.
Самое читаемое
- Пенсионера сняли с рейса Алматы - Актау из-за запретного слова
- В Астане искали «украденный» велосипед путешественницы, а он оказался у подруги
- Суд в Жамбылской области предписал снести самострой в Таразе
- Убийство пожилой женщины в Павлодаре раскрыли спустя 14 лет
- От потерянного ребенка до забытых денег: полиция помогла людям в четырех регионах Казахстана