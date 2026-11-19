Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе рабочей поездки в Шымкент и Туркестанскую область посетил действующие и строящиеся предприятия, ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и промышленности и встретился с фермерами региона.

Одним из основных направлений поездки стало развитие тепличного хозяйства. В Шымкенте реализуются два крупных инвестиционных проекта – Fabe-Agro и Alsera KZ с общим объемом вложений порядка 390 млрд теңге. После выхода на полную мощность предприятия смогут ежегодно производить до 191 тыс. тонн овощей. Предусмотрено создание около 6,2 тыс. рабочих мест.

Компания Fabe-Agro строит тепличный комплекс площадью 144 га стоимостью порядка 68 млрд теңге. Его проектная мощность составляет 36 тыс. тонн овощей в год. Строительство ведется поэтапно, завершение запланировано на 2028 год.

Второй проект реализует компания Alsera KZ. Объем инвестиций составляет 322 млрд теңге, планируемая производственная мощность – 155 тыс. тонн овощей ежегодно.

Для сравнения: по итогам 2025 года общий объем производства огурцов и томатов в теплицах Казахстана составил 196,1 тыс. тонн. Таким образом, совокупная проектная мощность двух новых комплексов сопоставима с годовым объемом тепличного производства этих овощей в стране.

На предприятиях предусмотрено применение современных технологий выращивания, автоматизированных систем полива, питания растений и регулирования микроклимата, позволяющих обеспечивать круглогодичное производство овощей.

Тепличное хозяйство остается одним из значимых направлений сельского хозяйства южных регионов. По итогам 2025 года общая площадь теплиц в Казахстане превышала 1,3 тыс. га. Валовой сбор огурцов и томатов в закрытом грунте составил 196,1 тыс. тонн, в том числе 109,7 тыс. тонн томатов и 86,4 тыс. тонн огурцов.

За январь-сентябрь 2026 года в теплицах произведено 162,7 тыс. тонн овощей, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Из них 93,8 тыс. тонн приходится на томаты и 68,9 тыс. тонн – на огурцы.

Еще одним пунктом рабочей поездки стал завод ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» в Шымкенте. Серик Жумангарин ознакомился с производственными мощностями предприятия и планами по дальнейшему расширению выпуска безалкогольных напитков.

Общий объем инвестиций в два этапа реализации проекта составил 37,5 млрд теңге. Первый этап производства запущен в 2024 году. Совокупная проектная мощность завода достигает 391 млн литров напитков в год. На предприятии создано 125 рабочих мест.

Хлопковый агрокомплекс полного цикла

На территории СЭЗ предусмотрено строительство нескольких предприятий, являющихся частью Туркестанского хлопкового агропромышленного комплекса. Это один из крупнейших проектов области, входящих в хлопково-текстильный кластер области. Проект ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс» стоимостью 146 млрд теңге, реализуемый с участием китайской компании Xinjiang Lihua Cotton Co. Ltd, предусматривает создание полного производственного цикла – от выращивания и глубокой переработки хлопка до выпуска готовой текстильной продукции. Всего в рамках комплекса запланировано строительство 11 предприятий.

В настоящее время по проекту введены в эксплуатацию восемь производственных объектов, в том числе четыре хлопкоперерабатывающих завода, предприятие по выпуску лент для капельного орошения, завод ПВХ-труб, прядильная фабрика и завод по переработке семян хлопчатника.

Параллельно развивается сырьевая база комплекса. С применением водосберегающих технологий хлопком засеяно 52 тыс. га. Урожайность достигла 56 ц/га. В 2024-2026 годах реализация проекта обеспечила занятость 1200 человек. В рамках дальнейшего развития проекта будут построены завод по производству нетканых материалов, красильный завод и швейная фабрика.

В завершении рабочей поездки Серик Жумангарин встретился с фермерами Туркестанской области, на которой обсудили актуальные вопросы развития сельского хозяйства, меры господдержки и другие.