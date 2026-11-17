Вопросы модернизации энергетической инфраструктуры, развития производства и повышения качества здравоохранения были обсуждены на встречах с трудовыми коллективами в регионах. В центре внимания мероприятий оказались задачи, обозначенные в Послании Главы государства народу Казахстана. В этот раз работа по разъяснению приоритетных направлений Послания прошла в городе Алматы, а также в Улытауской и Мангистауской областях.

Алматы: энергетическая безопасность и современные технологии.

В Алматы представители партии «Әділет» встретились с трудовым коллективом предприятия тепловых сетей, обсудив вопросы обновления инженерно-коммунальной инфраструктуры города. В ходе беседы речь шла о необходимости повышения надежности систем теплоснабжения, обеспечения энергетической безопасности и внедрения современных технологий в отрасль.

На встрече также было обращено внимание на значимость финансирования из Национального фонда в процессе обновления сетей. Представитель партии Айнур Мукажанова отметила, что при реализации таких проектов главное внимание должно уделяться повышению эффективности и надежности инфраструктуры, а также улучшению качества услуг, предоставляемых населению.

«Для такого динамично развивающегося мегаполиса, как Алматы, крайне важны модернизация систем теплоснабжения, обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых жителям услуг»,–подчеркнула Айнур Мукажанова.

Встреча прошла в формате открытого диалога, сотрудники предприятия подняли актуальные вопросы отрасли, а также высказали свои предложения касательно дальнейшего развития энергетической сферы.

Улытау: цифровизация и возможности развития региона.

В области Улытау состоялась встреча с трудовым коллективом управления нефтепроводов. В ходе обсуждения приоритет был отдан вопросам цифровой трансформации, развития искусственного интеллекта, обеспечения занятости и укрепления человеческого капитала. На собрании были рассмотрены пути реализации задач, озвученных в Послании, в соответствии с экономическими и социальными возможностями региона. Председатель филиала партии «Әділет» по области Улытау АкжолКурмансеит остановился на важности проектов, реализуемых в области.

«В целом, в области Улытау наращиваются темпы строительства, планомерно модернизируется социальная и инженерная инфраструктура региона. Это важный шаг, который улучшит качество жизни населения и придаст импульс развитию области», – сказал он.

На встрече также была отмечена важность совместного участия предприятий и трудовых коллективов региона в реализации задач, обозначенных в Послании Президента.

Мангистау: здравоохранение и жилищные вопросы.

В Мангистауской области представители партии встретились с работниками железнодорожной отрасли. На заседании были затронуты вопросы совершенствования системы здравоохранения, социальной поддержки населения, налоговой политики и развития предпринимательства. Руководитель Женского крыла Мангистауского областного филиала партии «Әділет» Пания Сармурзина подняла вопросы обеспечения медицинских организаций современным оборудованием, подготовки квалифицированных специалистов, а также охраны здоровья матери и ребенка.

«Охрана здоровья матери и ребенка – одна из приоритетных задач государственной политики. Один из важных проектов для Мангистауской области – строительство многопрофильной детской больницы на 350 мест в городе Актау. Этот объект повысит доступность специализированной медицинской помощи для детей региона и позволит лечить детей с тяжелыми заболеваниями в пределах области. Кроме того, это будет способствовать снижению необходимости для жителей выезжать в другие регионы в поисках лечения», – отметила Пания Сармурзина.

На встрече также обсуждались вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и укрепления социальных гарантий людей труда. В завершение мероприятия сотрудники предприятия задали свои вопросы и высказали мнения и предложения.

Встречи, посвященные разъяснению задач, обозначенных в Послании Главы государства, и обсуждению путей их реализации в регионах, продолжаются. Ранее аналогичные собрания состоялись в городах Усть-Каменогорск, Актобе и Шымкент. Такие мероприятия позволяют вести прямой обмен мнениями с жителями регионов, обсуждать актуальные вопросы на местах, прислушиваться к предложениям населения и разъяснять суть приоритетов Послания. В дальнейшем эта работа будет продолжена и в других регионах.