Тепло почти по всему Казахстану: прогноз погоды на 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, на большей части территории Казахстана ожидается теплая и сухая погода. По данным «Казгидромет», дожди и грозы прогнозируются преимущественно на севере страны. Под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов в отдельных районах севера и востока, а также в горных районах юго-востока страны ожидается неустойчивая погода. Здесь пройдут дожди, местами грозы, усилится ветер. С 16 сентября под влиянием западного циклона осадки и усиление ветра прогнозируются в западных регионах.

17 сентября в отдельных районах возможны сильные дожди и град. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона ожидается преимущественно сухая погода. При этом температура воздуха начнет постепенно повышаться. В дневные часы на севере и в центре страны температура повысится до +20...+27°C. На западе, востоке и юго-востоке Казахстана, напротив, ожидается понижение температуры. На западе — до +19...+30°C, на востоке — до +18...+25°C, на юго-востоке — до +22...+28°C.

В Астане будет переменная облачность, без осадков. Ночью +8...+10°C, днем +18...+20°C. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. В Алматы — переменная облачность и без осадков. Температура ночью +16...+18°C, днем +28...+30°C. Ветер 3-8 м/с. В Шымкенте ожидается до +32°C. Ночью +15...+17°C, днем +30...+32°C. Без осадков, ветер 8-13 м/с. В Актау — без осадков, ночью +18...+20°C, днем +30...+32°C. Ветер 7-12 м/с. В Актобе ночью +10...+12°C, днем +27...+29°C. Переменная облачность, без осадков.

В Атырау воздух прогреется до +30...+32°C. Ночью +16...+18°C, без осадков. В Жезказгане ночью +10...+12°C, днем +23...+25°C. Без осадков. В Караганде ожидается +18...+20°C днем. Ветер 7-12 м/с, порывы до 15-18 м/с. В Кокшетау днем +16...+18°C. Ожидается сильный ветер — 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. В Конаеве без осадков, ночью +15...+17°C, днем +30...+32°C. Ветер 9-14 м/с. В Костанае ночью +7...+9°C, днем +19...+21°C. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. В Кызылорде будет ясно и без осадков. Ночью +15...+17°C, днем +28...+30°C.

В Павлодаре ночью +10...+12°C, днем +18...+20°C. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются облачность, дождь и гроза. Ветер 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. Температура ночью +10...+12°C, днем +16...+18°C. В Семее без осадков. Ночью +10...+12°C, днем +20...+22°C. Ветер 5-10 м/с, порывы до 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью +7...+9°C, днем +29...+31°C. Без осадков. В Таразе ожидается до +30°C. Ночью +12...+14°C, днем +28...+30°C.

В Туркестане станет жарче всего среди крупных городов страны — до +33°C. Ночью +15...+17°C, днем +31...+33°C. В Уральске ночью +12...+14°C, днем +23...+25°C. Без осадков. В Усть-Каменогорске ожидается +23...+25°C днем. Переменная облачность, без осадков.