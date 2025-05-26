Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 мая 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.

Холод, наблюдавшийся в прошедшие дни в северной половине страны, начнет постепенно смещаться на восток, где вслед дождям придет понижение температуры воздуха, и в ночные часы в отдельных регионах ожидаются заморозки.

Но, несмотря на то, что основной холод постепенно смещается за пределы Казахстана, северо-западный антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, не даст сильное повышение температуры воздуха: ночами еще будет свежо, а днем столбики термометров зафиксируют 20-25 тепла.

И только на западе и юге республики жители почувствуют лето – здесь 29 мая воздух днем прогреется до 30-35 градусов тепла.