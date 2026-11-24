Резкие перепады температуры ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня. На юге страны воздух прогреется до +25 градусов, однако уже к пятнице заметно похолодает. В столице ожидаются снег, гололёд и сильный ветер с порывами до 28 м/с, передаёт BAQ.KZ.

Астана: потепление сменится снегом

25 ноября в столице ожидается переменная облачность, ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром прогнозируются туман и гололёд. Температура воздуха ночью составит 0…−2 градуса, днём – +3…+5 градусов.

26 ноября в Астане потеплеет до +6…+8 градусов, однако днём ожидается дождь, а порывы ветра временами будут достигать 23–28 м/с. Ночью столбики термометров покажут −1…+1 градус.

Уже 27 ноября тепло отступит. В городе прогнозируются преимущественно снег, гололёд и сильный ветер с порывами до 25 м/с ночью. Температура воздуха в течение суток составит 0…−2 градуса.

Алматы: почти летнее тепло сменится похолоданием

25 ноября в Алматы ночью ожидаются дождь и снег. Днём воздух прогреется до +13…+15 градусов, ночью будет +5…+7 градусов.

Самым тёплым днём станет 26 ноября. Столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов, однако во второй половине дня пройдёт дождь. Ночью ожидается +7…+9 градусов.

В пятницу, 27 ноября, температура резко снизится. Как ночью, так и днём ожидается +6…+8 градусов, временами дождь. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.

Шымкент: от +25 до +8 градусов

25 ноября в Шымкенте осадков не ожидается, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днём – +18…+20 градусов.

26 ноября в городе установится необычно тёплая для конца осени погода: воздух прогреется до +23…+25 градусов. Вместе с теплом придут дождь и ветер с порывами до 20 м/с. Ночью ожидается +11…+13 градусов.

Уже 27 ноября дневная температура снизится примерно на 15 градусов – до +8…+10. Ночью столбики термометров покажут +4…+6 градусов. В ночные и утренние часы ожидается дождь.