В этом году в центре внимания оказываются казахстанцы, чьим ежедневным трудом создается основа нашей экономики и комфорта. Среди таких героев — рабочие завода по изоляции труб, чья продукция невидимо, но надежно служит каждому из нас. Руслан Садыков работает заливщиком труб для отопления на одном из заводов, который расположился в Караганде. О работе простого жителя региона, который отдает силы заводу, читайте в материале BAQ.KZ.

Его день начинается ранним утром со стука металла и гулкого шума станков. На производстве трудится десятки специалистов, и каждый отвечает за свой участок работы: кто-то подготавливает стальные трубы, кто-то контролирует нанесение изоляционного слоя, а кто-то проверяет готовые изделия на качество и соответствие стандартам.

Завод производит предварительно изолированные трубы и фасонные изделия диаметром от Ду 20 до Ду 1220 мм. Эти трубы используются для центрального теплоснабжения, а также на промышленных предприятиях.

"Я работаю на гидравлике. Мы зажимаем гидравликой гидравлический столб, вручную нужно цеплять, чтобы пена не вытекала. Трубу прессуют в оболочку – оцинковку, а я крышки гибравликой зажимаю и запениваю. Оболочка пустая, на трубу одевают кольца и запрессовывают. После этого мы забираем и пеним", - рассказывает Руслан Садыков.

Длина такой трубы составляет 12 м, по весу – 2, 3, 5 тонн. Дальше по транспортёрной ленте труба выходит на улицу, откуда её забирает погрузчик и увозит.

"В день мы должны сдать 8-10 труб. Каждый занят своим делом. Мы занимаемся изготовлением труб с применением ПЕ – пластиковых элементов. От мелких до крупных, то есть для отопления по городу, мелкие трубы для водопровода. Организации заказывают по 1-2 км", - делится специалист.

Именно благодаря труду рабочих, применяющих новые технологии и высококачественные материалы, удается добиться максимальной теплоизоляции и долговечности продукции.

"Моя работа не всегда заметна, но она важна. Наше дело – качественно запенить трубу, чтобы они зимой не мёрзли. Мы делаем так, чтобы в домах людей было тепло, а предприятия работали без перебоев", - рассказывает он.

В его словах — гордость за профессию, которая редко становится поводом для громких заголовков, но играет ключевую роль в жизни общества.

Сегодня, в Год рабочих профессий, особенно важно говорить о таких людях. Они символизируют стойкость, дисциплину и мастерство. Их вклад — это не только километры трубопроводов, уходящие под землю, но и уверенность миллионов казахстанцев в том, что тепло и свет будут всегда рядом.