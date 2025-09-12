Семей едва не пополнил печальные сводки несчастных случаев со смертельным исходом. Благодаря слаженной работе полицейских трагедии удалось избежать. Двое сотрудников теплоснабжающей компании "Телокоммунэнерго" чудом остались живы после обследования инженерных сетей. Кто виноват? Специалисты говорят, что дело в несоблюдении элементарной техники безопасности. А как это было? Выяснял корреспондент BAQ.KZ.

В 9 часов утра два слесаря тепловых сетей ГКП "Теплокомунэнерго" отправились готовить город к отопительному сезону. В преддверии холодов рабочие проверяют готовность объектов к подаче тепла, обследуют трубопроводы. В тот день мужчины в рамках проведения плановых подготовительных работ проверяли запорную арматуру.

Трагедия едва не случилась прямо под окнами нового здания суда области Абай в левобережье Семея. Его сдали в эксплуатацию в этом году.

Слева от входа расположена тепловая камера, которую можно распознать по четырём канализационным крышкам, расположенным рядом друг с другом.

Два опытных сотрудника с многолетним стажем открыли одну из них и, не убедившись в безопасности, спустились под землю для обследования теплотрассы.

"Первый слесарь спустился, чтобы проверить задвижки, и через некоторое время потерял сознание. Лестницу он уронил, выбраться не смог. Поэтому второй, который ещё не успел к тому времени спуститься, побежал в здание суда за лестницей. Затем спустился следом и тоже получил отравление газом. И уже за ними отправился на помощь сотрудник полиции в противогазе, который работает в здании суда", - рассказали в отделе ЖКХ г. Семей.

На помощь тепловикам пришли сотрудники Управления специализированной службы охраны МВД РК.

"Дабы избежать трагедии и не терять времени даром старший сержант Ерзат Баймулаев обмотал себя верёвкой, надел противогаз и спустился в колодец. Его коллеги старшина полиции Аслан Какенов и младший сержант Турсынбек Айтказы обеспечили ему страховку сверху. Слаженные и оперативные действия помогли вырвать из смертельной ловушки двух наших горожан", - рассказали подробности спасательной операции в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

Фото пресс-службы ДП области Абай

Почему опытные сотрудники оказались в газовой ловушке? И кто должен обеспечивать безопасность во время подземных работ? Об этом мы спросили начальника службы безопасности и охраны труда ГКП "Теплокоммунэнерго".

"Слесари должны были подготовиться к отопительному сезону, провести гидравлические испытания, проверить задвижки - открыты или нет. То, что в дальнейшем произошло - это человеческий фактор, они просто понадеялись, что всё будет нормально. И этому есть объяснение. Обычно газы скапливается на сетях "Водоканала". А у тепловиков это первый случай за всю историю работы предприятия. Я спрашивал у коллег, они подтвердили, что раньше такого не было. Даже притом, что на некоторых участках всего один люк и нет возможности для проветривания", - рассказал начальник службы безопасности и охраны труда ГКП "Теплокоммунэнерго" Богдан Шерганов.

Наш собеседник предположил, что в тепловой камере слесарей застиг угарный газ либо метан, которые не имеют ни цвета, ни запаха.

"Обычно несчастные случаи происходят как раз с опытными людьми, за десятки лет они теряют бдительность, и это злейший враг. Они нарушили технику безопасности, забыв открыть соседние люки, чтобы проветрить камеру. Но этого сделано не было", - выразил своё мнение сотрудник коммунального предприятия.

Тепловую камеру для отапливания здания суда построили в прошлом году, рассказали в теплоснабжающей компании, которой данный объект предали для обслуживания. Почему там собрались газы, и обеспечивают ли слесарей для работы в колодцах и камерах средствами индивидуальной защиты, ещё предстоит выяснить.

Двое мужчин чудом остались живы. Врачи говорят, что если бы они спустились туда вместе и провели на пару минут дольше, то смерти бы не удалось избежать. На сегодня слесари чувствуют себя хорошо и продолжают работать.

"Наших сотрудников увезли на карете скорой помощи в отделение токсикологии, по пути в больницу они пришли в сознание и отказались от оказания дальнейшей медицинской помощи. По месту жительства им выдали справку о трудоспособности и они вернулись на работу", - заключил начальник службы безопасности и охраны труда Богдан Шерганов.

Главная опасность колодцев - это не падение, травмы или охлаждение, а именно газы. Люди ежедневно ходят по этим ловушкам, не осознавая, какую реальную угрозу они несут, когда не закрыты, или в случае их обслуживания непрофессионалами.

Специалист по технике безопасности одной из частных фирм Семея Руслан Хасанов поделился важными советами по работе в таких инженерных люках.

"Зачастую жертвы гибнут не только из-за опасных условий, но и по причине попыток спасти другого человека. Главной причиной несчастных случаев выступает отравление вредными газами, среди которых особое место занимает метан. Этот газ не обладает ни цветом, ни запахом, что усложняет его выявление. Метан образуется в результате разложения органических веществ под воздействием микробов и может просачиваться из земли вверх, накапливаясь в закрытых пространствах при отсутствии вентиляции. В городских условиях его чаще всего можно обнаружить в подвалах, канализационных колодцах и погребах, где он становится причиной удушья. Смесь метана с воздухом под определёнными условиями может легко воспламеняться или вызывать взрывы, создавая опасную взрывчатую смесь. Обнаружить наличие газа можно только при помощи специальных приборов - газоанализаторов. При высоких концентрациях он вытесняет кислород, создавая угрозу для жизни", - рассказал эксперт Руслан Хасанов.

За последние годы в Семейском регионе произошло несколько несчастных случаев по причине отравления. Так, в мае 2020 года жизнь сотрудника предприятия ГКП "Семей Водоканал" оборвалась в колодце во время ремонтных работ. Летом 2022 года парами сероводорода отравились двое рабочих.

Фото: Альбина Халел.