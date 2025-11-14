Тепловой рэкет в Алматы прекращён: тарифы снизили на 10%
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы выявил признаки злоупотребления монопольным положением со стороны ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС), передаёт BAQ.KZ.
Нарушения касались услуги "повторное подключение к тепловой энергии", где монополист установил 10% прибыли, что противоречит действующим правилам.
В результате проверки АлТС было направлено уведомление о нарушении законодательства в области защиты конкуренции. После вмешательства Агентства компания скорректировала тариф: теперь повторное подключение к теплу осуществляется без сверхприбыли, а стоимость услуги для жителей города снижена на 10%.
В Агентстве подчеркнули, что такие меры защищают законные права потребителей и ограничивают монопольные аппетиты компаний, оказывающих услуги естественных монополий.
Снижение тарифов вступает в силу немедленно, что позволит алматинцам экономить при повторном подключении к системе отопления.
Самое читаемое
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы: суд вынес приговор
- США ввели санкции против 32 лиц и компаний, связанных с ракетной программой Ирана
- В МИРЕ: атака на Газу, запрет соцсетей в Австралии, землетрясение в Средиземном море
- В Петербурге задержаны пресс-секретарь МВД и администратор сайта за взятки