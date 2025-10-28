Теракт предотвратили в Алматы
Теракт планировали пять иностранных граждан.
В Алматы Комитетом национальной безопасности в сентябре 2025 года на стадии подготовки был предотвращён террористический акт, который планировали пять иностранных граждан, передает BAQ.KZ.
Все они были арестованы, ведется следствие.
Помимо этого, в сентябре и октябре по подозрению в пропаганде терроризма под стражу были взяты восемь граждан Казахстана. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса информация о ходе расследования не подлежит разглашению.
За тот же период по материалам КНБ за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы были осуждены шесть человек. Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечены 89 лиц, среди которых шесть иностранцев.
Эти меры подчеркивают активную работу правоохранительных органов по предотвращению террористических угроз и обеспечению безопасности в стране.
