В Алматы Комитетом национальной безопасности в сентябре 2025 года на стадии подготовки был предотвращён террористический акт, который планировали пять иностранных граждан, передает BAQ.KZ.

Все они были арестованы, ведется следствие.

Помимо этого, в сентябре и октябре по подозрению в пропаганде терроризма под стражу были взяты восемь граждан Казахстана. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса информация о ходе расследования не подлежит разглашению.

За тот же период по материалам КНБ за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы были осуждены шесть человек. Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечены 89 лиц, среди которых шесть иностранцев.

Эти меры подчеркивают активную работу правоохранительных органов по предотвращению террористических угроз и обеспечению безопасности в стране.