Теракт у Иерусалима: палестинец въехал в толпу и ранил подростков
Нападавшего застрелили на месте.
В пригороде Иерусалима произошло жестокое нападение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Палестинец направил свой автомобиль в группу людей на перекрестке, а затем, выскочив из машины, попытался наброситься на прохожих с ножом.
По данным израильских медиков, в результате атаки серьезно пострадали двое израильских подростков. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Армия обороны Израиля сообщила, что военные оперативно отреагировали и застрелили нападавшего на месте.
На месте царил хаос, люди кричали и паниковали, — рассказал один из санитаров скорой помощи.
После теракта район оцепили, выставлены дополнительные блокпосты и усилено патрулирование. Израильские власти расследуют обстоятельства происшествия, не исключая, что у террориста могли быть сообщники.
