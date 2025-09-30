В пригороде Иерусалима произошло жестокое нападение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Палестинец направил свой автомобиль в группу людей на перекрестке, а затем, выскочив из машины, попытался наброситься на прохожих с ножом.

По данным израильских медиков, в результате атаки серьезно пострадали двое израильских подростков. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Армия обороны Израиля сообщила, что военные оперативно отреагировали и застрелили нападавшего на месте.

На месте царил хаос, люди кричали и паниковали, — рассказал один из санитаров скорой помощи.

После теракта район оцепили, выставлены дополнительные блокпосты и усилено патрулирование. Израильские власти расследуют обстоятельства происшествия, не исключая, что у террориста могли быть сообщники.