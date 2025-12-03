Теракт в Пакистане унёс жизни трёх сотрудников полиции
Неизвестные боевики атаковали патруль.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По меньшей мере три сотрудника полиции погибли и ещё один был ранен в результате нападения на полицейский автомобиль в округе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа". Об этом сообщили представители местной полиции.
По словам офицера, пожелавшего сохранить анонимность, инцидент произошёл во время патрулирования. Неизвестные террористы забросили в полицейских ручную гранату и открыли огонь, после чего силовики понесли тяжёлые потери. Трое сотрудников погибли на месте, ещё один был доставлен в больницу.
На место атаки оперативно прибыли полицейские подразделения, силы безопасности и спасательные команды. Жертв и пострадавших эвакуировали в ближайшее медучреждение. Первоначальные сообщения предполагали, что автомобиль взорвался из-за установленной бомбы, однако полиция позже уточнила: преступники использовали ручную гранату и огнестрельное оружие.
Район был оцеплён, началась поисковая операция по установлению и задержанию нападавших. На данный момент ни одна из группировок не заявила о своей причастности к атаке.
Самое читаемое
- Торговая сеть в ЗКО незаконно требовала 10% от стоимости масла
- "Я не должна отчитываться": Альназарова о реакции соцсетей на помощь пассажиру
- Из-за непогоды закрыт участок трассы Атамекен–Иртышск в Павлодарской области
- Самолёт из Стамбула приземлился в степи под Актау
- Под видом аренды жилья 18-летний алматинец собирал деньги и исчезал