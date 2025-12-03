По меньшей мере три сотрудника полиции погибли и ещё один был ранен в результате нападения на полицейский автомобиль в округе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа". Об этом сообщили представители местной полиции.

По словам офицера, пожелавшего сохранить анонимность, инцидент произошёл во время патрулирования. Неизвестные террористы забросили в полицейских ручную гранату и открыли огонь, после чего силовики понесли тяжёлые потери. Трое сотрудников погибли на месте, ещё один был доставлен в больницу.

На место атаки оперативно прибыли полицейские подразделения, силы безопасности и спасательные команды. Жертв и пострадавших эвакуировали в ближайшее медучреждение. Первоначальные сообщения предполагали, что автомобиль взорвался из-за установленной бомбы, однако полиция позже уточнила: преступники использовали ручную гранату и огнестрельное оружие.

Район был оцеплён, началась поисковая операция по установлению и задержанию нападавших. На данный момент ни одна из группировок не заявила о своей причастности к атаке.